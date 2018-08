Un tobogan d'aigua de 50 metres remulla la festa major

Nens, adolescents i fins i tot algun pare van gaudir ahir a la tarda del tobogan aquàtic gegant de 50 metres Splash Slide. La llarga baixada d'aigua, que s'estrenava per primera vegada en el marc de la Festa Major de Manresa, començava al carrer Guimerà, xamfrà amb carrer de Carrió, i s'allargava fins a la plaça de Crist Rei.

Des de 2/4 de 5 de la tarda ja hi havia cues per provar el tobogan, que va estar en funcionament fins a gairebé les 8 del vespre.

Les primeres baixades no van ser fàcils per als més petits. Els costava agafar rapidesa per lliscar pel pendent d'aigua, tot i que de la remullada de cap a peus no se n'escapaven pas.

«Cal agafar embranzida i situar-se ben bé sobre el flotador, sense tocar el terra», explicava un dels organitzadors. Per això els adolescents es podien embalar més que els menuts. Tot i així, la tercera és la bona, i després d'intents els més petits també van aconseguir lliscar pel tobogan.