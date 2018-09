Les places del Barri Antic fan de Manresa un gran tauler de joc

Per setzè any consecutiu el Barri Antic de Manresa s'ha convertit en un tauler de jocs amb motiu de la Setmana de Jocs al Carrer organitzada pel CAE. Cada tarda al llarg de tota la setmana i encara fins avui, les places del Centre Històric s'han omplert, com a mínim, amb fins a «mig miler de jocs, si és que no són més», afirmen els organitzadors.

Jocs populars i tradicionals, de taula, d'habilitat... L'oferta és al gust de tothom. Enguany, els jocs simbòlics de la plaça del mercat de Puigmercadal han estat una de les novetats destacades. L'espai disposa d'«un mercat on els infants poden comprar verdures i fruites i unes cuinetes on poden cuinar», explica Júlia Porta, membre del CAE. «També tenim jocs de lògica per a adults». Tanmateix, «segurament no ha estat una de les places més transitades perquè no és de pas com d'altres».

Una de les altres novetats d'aquest any són els jocs de consola situats al casal de joves de la Kampana. A prop, a la plaça de la Música, tres infants juguen als jocs d'habilitats. Expliquen que també els ha agradat molt el tir amb arc de l'espai del carrer Bar-reres. Justament a la plaça Barreres els jocs són més físics i moguts. Els més petits no són els únics que hi juguen. «Quan veuen que també juguem els monitors, al final els més grans també s'hi animen», remarca Marc Estiarte, del CAE. «Volem ensenyar que no només és per a nens, sinó per a tothom».



Nit de Jocs a la plaça Major

Avui és l'última Nit de Jocs a la plaça Major, que comença a les 10 de la nit i s'allarga fins a 2/4 d'1 de la matinada. Reuneix un centenar de jocs de taula. Els d'estratègia com el Catan o el Carcassone són els que tenen més èxit, però cada any el CAE n'incopora d'altres. «Una de les novetats que ha triomfat molt és el joc cooperatiu Magic Maze. És un joc molt frenètic», explicava Jesús Casasampera, del CAE. Afirma que a les Nits de Joc n'hi ha «de totes les tipologies fora del que és normal. Es diferencien respecte d'altres perquè les dinàmiques poden ser molt més complexes».