Gastronomia i salut per obrir el cicle «Manresa des d'una altra mirada»

El doctor Miquel Vilardell i el gastrònom Toni Massanés seran els primers ponents de la nova iniciativa cultural «Manresa des d'una altra mirada». El debat, que posarà el focus en el món de la salut, donarà el tret de sortida del cicle el pròxim dijous 20 de setembre a 2/4 de 8 del vespre al teatre Conservatori de Manresa.

Aquesta xerrada, que serà la primera d'un total de 5 sessions, tractarà sobre la salut i debatrà aspectes com l'alimentació, la innovació, els avenços i l'assistència sanitària amb els experts.

El cicle, que s'allargarà fins al desembre i que té diverses temàtiques com esport i solidaritat, vol oferir a la ciutat un espai de reflexió i de debat per mitjà de personatges inspiradors com Manel Estiarte, Mònica Terribas, Joaquim Maria Puyal, Òscar Camps i Ricard Ustrell.