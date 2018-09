Acció Lila denuncia públicament el cas d'una agressió sexual a Manresa

El col·lectiu de dones joves feministes i anticapitalistes Acció Lila de Manresa ha denunciat públicament que el 21 d'agost passat a les 10 del vespre una jove va patir una agressió sexual al carrer de les Reparadores, al barri Vic-Remei.. Al lloc hi han penjat una pancarta en la qual avisen dels fets. En un comunicat l'afectada explica detalladament els fets. Per a Acció Lila no es tracta d'un cas aïllat, sinó que és part de la violència estructural del «sistema patriarcal».