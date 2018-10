Una veïna de Martorell pateix cremades lleus per un incendi al seu pis

Una veïna de Martorell de 38 anys va ser traslladada dissabte al vespre a l'hospital de Martorell amb cremades de caràcter lleu i una crisi d'ansietat després d'un incendi que va afectar casa seva, al dotzè pis d'un bloc de dotze plantes i quatre habitatges per replà situat al número 1 de la plaça Mestre V. Rodríguez, segons fonts dels Bombers de la Generalitat.

L'incendi es va iniciar cap a 2/4 de 8 del vespre per causes que no han transcendit, i es va originar en una habitació del pis, que va quedar completament cremada. La resta de l'habitatge també va quedar afectada, igual que el pis de sota, en aquest cas per l'aigua que els Bombers van utilitzar per a l'extinció. De resultes de l'incendi, els Bombers van evacuar 25 veïns de pisos propers a l'afectat, tot i que van poder tornar a casa al cap d'una estona. A les 8, els Bombers van donar el foc per extingit.