Homenatge a Manresa als manresans i bagencs de la Lleva del Biberó

Cinc supervivents de la Lleva del Biberó de Manresa i quatre de la resta de la comarca del Bages seran homenatjats aquest diumenge, 2 de desembre a les 11.30h, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, en un acte organitzat per l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages i impulsat pel Consell de les Persones Grans de Manresa. L'acte, obert a tothom qui hi vulgui assistir, vol fer extensiu aquest reconeixement a tots aquells que van patir els efectes d'aquella lleva i que avui ja no hi són.

L'homenatge es fa amb motiu del 80è aniversari de la mobilització d'uns 30.000 joves nascuts el 1920 que van lluitar al bàndol republicà durant la Guerra Civil, l'anomenada Lleva del Biberó (també coneguda com la Quinta del Biberó). Aquests joves van ser mobilitzats per ordre del president de la Segona República Espanyola, Manuel Azaña a finals d'abril del 1938.

En aquell moment havia començat l'ocupació franquista a de Catalunya i l'Exèrcit Nacional havien atacat Lleida, Gandesa, Balaguer, Tremp i Camarasa, fets que van suposar l'abolició de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Inicialment havien de cobrir tasques auxiliars, però el 25 de juliol de 1938 ja participaven en l'ofensiva republicana a la batalla de l'Ebre, quan alguns d'ells només tenien disset anys.



Recuperació i difusió dels testimonis

L'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages van fer una crida als soldats supervivents de la comarca del Bages que van formar part de la Lleva del Biberó per tal d'identificar-ne els que encara són entre nosaltres i recollir informació dels desapareguts. La iniciativa estava organitzada també pel Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa; el Consell de les Persones Grans del Bages i l'Associació Memòria i Història de Manresa; així com amb la col·laboració de l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó-41 i de la Direcció General de Memòria Democràtica i el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

Fruit d'aquesta crida, diverses persones van aportar el seu testimoni propi o d'un familiar i es va fer una trobada el dia 20 de novembre a la tarda al Centre Cultural el Casino per tal de fer un primer intercanvi de testimonis, trobada que va ser molt emotiva i va servir per preparar l'acte d'aquest diumenge.

Després d'aquest acte necessari de reconeixement i homenatge, es preveu continuar la recopilació de dades i testimonis i la recerca històrica amb l'ajuda de l'Associació Memòria i Història de Manresa.

La informació recollida permetrà conèixer millor aquells esdeveniments històrics que van tenir tanta transcendència per la població i homenatjar les persones que es van veure directament afectades per aquella lleva de nois tan joves.



Programa d'actes de commemoració dels 80 anys dels bombardeigs i el final de la Guerra civil a Manresa

L'acte d'homenatge s'emmarca en el conjunt d'actes preparats a Manresa per commemorar els 80 anys dels bombardeigs franquistes sobre la població civil i el final de la Guerra Civil a la ciutat i comarca.

Els bombardeigs sobre Manresa van ser els dies 21 de desembre de 1938 i 19 de gener del 1939 i van provocar la mort d'un mínim de 35 persones. El dia 24 de gener les tropes franquistes van entrar a Manresa.

Amb aquest motiu, l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Memòria i Història de Manresa, han preparat un programa d'activitats per recordar aquests fets tràgics i homenatjar les víctimes.

Les activitats han començat aquesta setmana i s'allargaran fins a la primavera del 2019.