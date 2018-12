Una avaria causada per Netflix deixa el cub lluminós fora de servei set dies

El cub lluminós de color vermell que hi ha a la plaça de Crist Rei, que s'ha convertit en la gran estrella de la il·luminació nadalenca d'aquest any, on tothom es vol fer fotos, tornava a funcionar, ahir, després d'estar avariat una setmana. Demanats per aquest diari, l'empresa instal·ladora i l'Ajuntament van explicar que els responsables de la sèrie de Netflix Hache, que van fer una part del rodatge en un tram del passeig de Pere III divendres passat, van tocar el quadre elèctric i van provocar l'avaria. Malgrat intentar-ho, no va ser possible tenir la versió dels responsables del rodatge.

Ahir al matí, l'empresa instal·ladora va informar a Regio7 que ja els havien arribat els recanvis per poder reparar el cub i que la instal·lació tornaria a funcionar, com així va ser a partir del migdia. El cub de Crist Rei fa 8 m2, funciona amb llums led de color vermell i és transitable pel seu interior. Fins ahir al vespre, van apuntar fonts d'Iluminaciones Icnolux, empresa responsable de la instal·lació, havien travessat el cub pel seu interior 15.000 persones, segons el sistema que hi ha instal·lat per comptar-les.

D'altra banda, ja fa dies que alguns dels panells de la il·luminació nadalenca que hi ha al carrer de Barcelona no funcionen. En aquest cas, també amb informació de l'empresa instal·ladora, la mateixa que el cub, el problema ha estat que «Endesa no va endollar a temps el quadre elèctric i va fondre el transformador».