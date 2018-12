Arrenca la nova fase de millores al mercat de Puigmercadal

El mercat de Puigmercadal continua el seu procés de transformació i modernització de les instal·lacions així com en l'impuls de la seva promoció. Des que l'Ajuntament de Manresa va agafar la gestió del mercat a principis del l'any 2017 s'han dut a terme una sèrie d'iniciatives, consensuades amb els paradistes, per tal d'aconseguir que el mercat incrementi la seva atractivitat dins l'oferta comercial de la ciutat de Manresa i, especialment, del Centre Històric.

Amb aquest objectiu, avui han començat les obres de d'adequació de la nova zona de degustació i dels nous lavabos. L'actuació té una durada d'un mes i mig, aproximadament, i un cost global de 70.920 euros – 47.592 euros per la zona de degustació i 23.328 euros per la nous lavabos, situats a la planta baixa.

La zona de degustació ocupa l'espai d'una de les illes de parades del mercat, ara desapareguda. La zona és un espai versàtil on s'hi disposaran taules, taulells cadires i tamborets. Aquest nou espai també disposarà d'un armari-cuina on netejar estris, emmagatzemar-los o escalfar-hi plats.

La construcció dels nous lavabos, situats a la mateixa planta que les parades, evitarà que els compradors hagin de pujar a una planta diferent com passa ara. Els lavabos consten d'unes piques i de dues cabines que són adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

Cal recordar que el juliol passat el mercat ja va estrenar els nous accessos i la millores a la plaça, uns treballs que han suposat un canvi de cara molt important i que ha permès que el mercat guanyi en accessibilitat i en visibilitat des de l'exterior. Totes aquestes actuacions han millorat l'estructura, les instal·lacions, els cel rasos, els paviments, etc., i van tenir un cost de 126.000 euros, que se sumaven als 150.000 euros invertits durant l'any 2017 en aquest equipament municipal.

Posteriorment, durant el mes d'agost, aprofitant l'aturada estiuenca del mercat, hi ha haver els treballs d'enderroc d'una illa de parades on ara s'hi ubicarà aquest nou espai de degustació.

A banda de les millores en les instal·lacions, des de la regidoria de Comerç es continua treballant en diferents àmbits per la promoció del mercat i fent una aposta decidida per la dinamització d'aquesta instal·lació com a referent de productes de qualitat i proximitat.

Així mateix continuen vigent les iniciatives per facilitar l'estacionament als clients del mercat que realitzin una compra mínima de 12 euros a les diferents parades amb una hora d'aparcament gratuït, o bé una targeta T2 per al transport públic municipal.