La Seu de Manresa brilla com mai en el colofó de la capitalitat cultural

La basílica de la Seu, i els centenars de persones que ahir hi van ser, es van endinsar en un univers misteriós i transgressor. L'espectacle Lux Mundi, que té lloc a l'interior del temple aquest cap de setmana i en què la llum i la música són protagonistes, va tenir la capacitat de convertir la posada en escena en una experiència única i un mar de sensacions. Amb el muntatge, Manresa acomiada l'any de la capitalitat cultural, en què el pes de la tradicions manresanes i les apostes artístiques més innovadores han relluït i s'han promocionat com mai abans arreu del país.



L'espectacle, que encara es pot veure avui, és una combinació de les tradicions i del patrimoni local del que els ciutadans se senten orgullosos -com la llegenda del Miracle de la Llum i la basílica- i d'arts escèniques innovadores que ahir van aconseguir captivar el públic. En el muntatge no hi ha actors ni cap veu que reciti cap història, però tot i així té una narrativa i un fil conductor, el de l'enfrontament històric entre Manresa i el bisbe de Vic, que el 1345 es va oposar a la construcció de la Sèquia que portava aigua del Llobregat a la ciutat.



A la sessió d'ahir a les 7 de la tarda hi van assistir autoritats manresanes i bagenques, i el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de la consellera de Cultura, Laura Borràs. Amb l'assistència dels responsables de l'espectacle, Manresa acomiadava oficialment la capitalitat cultural.

Recreant atmosferes



«Hem volgut crear atmosferes i transportar els espectadors en l'univers que hem recreat a partir dels efectes de llum, sons enregistrats i música en directe», explicava ahir Gerard Domínguez, un dels creadors audiovisuals que han estat al darrere l'espectacle, i una de les persones que fan possible Manrusionica, el festival anual que combina efectes de llum i música electrònica el juny. «Aquest espectacle ha estat diferent al muntatge que fem pel festival. No hem hagut només de projectar imatges, sinó crear un espectacle amb rajos de llum», afegia. Domínguez i Gabriel Casanova, un altre creador audiovisual que també fa possible Manrusionica, han treballat conjuntament per a aquest espectacle amb l'empresa Playmode de Girona, dedicada a organitzar esdeveniments com el que es pot veure aquest cap de setmana a Manresa.



Per al muntatge, els responsables han instal·lat a la Seu 49 punts lumínics, de diferents colors, i un làser. Els espectadors van veure la basílica de sempre en entrar però amb una fesomia diferent. El fum i uns focus al darrere de l'altar donaven un ambient misteriós. L'espectacle no només apel·lava al sentit de la vista, i és que pels altaveus, distribuïts, per tot l'interior, es mesclava la música en directe amb sons que apel·laven la natura, com el de l'aigua corrent per un riu i el del terrabastall de trons. «Amb llums de diferents colors hem volgut recrear, en un primer moment, l'enfrontament entre Manresa i Vic, i posteriorment, amb projeccions a la part posterior del temple, la intervenció divina i la pau», explicava Domínguez.

Les melodies



La música també té un pes especial, i les melodies, que també acompa-nyaven els espectadors en el mar de sensacions, han estat compostes especialment per a Lux Mundi. A l'altar hi havia un quartet de corda, format per un violí, un violoncel, una viola i un contrabaix. Música en directe que sonava coordinadament amb melodies electròniques. El compositor, Santi Vilanova, que treballa amb l'empresa Playmode, explicava a aquest diari que en la part creativa ell també intervé activament. «Tot el muntatge es fa pensant també en la música. És clar que els efectes que es volen recrear, influeixen en les melodies, però també l'entorn», explicava. Un espectacle que ha servit perquè l'any cultural de Manresa acabi de brillar en la recta final.