«Hi ha difusors ambientals que, quan esternudes, maten el virus»

Cristòfol Talaverón (Manresa, 1966) és el titular de la farmàcia Planas del carrer d'Àngel Guimerà de Manresa, on treballa des del 1990. La va obrir un besoncle seu el 1935 i ell n'és la tercera generació. Llicenciat en Farmàcia, té un màster en Psiconeuroimmunologia.

Refredat i grip. Diferència?



Els refredats els causen múltiples virus i la grip és un virus concret que ataca molt agressivament les cèl·lules de la mucosa respiratòria i això crea una resposta del sistema immunitari per defensar-nos, que és la inflamació de les mucoses, febre molt alta els primers quatre o cinc dies, molta tos, mal de cap, cansament ossi... El cos prioritza energia per al sistema immunitari i el sistema immunitari el que fa és alliberar tot de substàncies que fan que et trobis malament expressament perquè no et belluguis perquè els recursos energètics només siguin per a ell, per combatre el virus de la grip, que és molt agressiu.



Intentar frenar-la amb medicaments, per tant, no és bo.



No. Exacte. Evidentment, la grip dona els primers quatre o cinc dies febres molt altes i això genera molt malestar. Per tant, sí que en aquests primers dies, si algú vol utilitzar algun paracetamol o ibuprofèn per modular la febre una mica..., però tampoc abaixar-la al mínim perquè és una resposta del sistema immunitari per atacar el virus, perquè no se senti còmode en el nostre organisme.



És més partidari de deixar fer.



Sí. I d'escoltar el cos. Descansar. Evidentment, no anar a treballar. Primer, per tu, perquè el teu cos ho necessita, i, després, per no propagar el virus. I una cosa molt important és tenir una bona hidratació. El típic caldo de l'àvia i la vitamina C, que és un gran antigripal perquè millora la immunitat. Tot el que sigui descans i repòs és el que va més bé. Sobretot, aquests primers quatre o cinc dies, que és quan el virus és més agressiu.



Quan arriba el fred, comencen a sortir nous medicaments. Ara hi ha un esprai bucal que ho frena.



En realitat es tracta d'alleujar simptomatologies. Com que el contagi bàsicament és per via aèria, si toques o et fas un petó amb una persona que té la grip o toques utensilis que ha tocat, aquest esprai va bé perquè fa com una pel·lícula i intenta que per via aèria el virus no tingui tanta facilitat de penetració a la mucosa. També hi ha alguna casa com Pranarom que ha tret alguns difusors ambientals que són interessants perquè, mitjançant olis essencials, el que fan és que quan esternudes maten el virus. És interessant en ambients laborals tenir aquests tipus d'esprais per intentar que, si hi ha un primer contagi que encara no ha desembocat en febre, no hi hagi una propagació del virus.



Això és bastant nou, no?



Sí. És més preventiu. Són olis essencials, que tenen molt poder bactericida i antiviral. Durant sis, set hores que estan en l'ambient, poden evitar un cert contagi.



Es millora en l'àmbit farmacèutic en el tema grip?



No hi ha millores substancials. Jo sempre dic que per prevenir la grip el millor és que a la persona, quan tingui la infecció, l'agafi en bon estat de salut. Que tingui uns bons hàbits d'alimentació, de descans, un estrès crònic més o menys controlat. També és veritat que hi ha algunes substàncies de la medicina xinesa mil·lenàries, com poden ser el reishi, el maitake (gírgola de castanyer) i el xiitake, que són bolets que tenen una activitat molt important per estimular i millorar el sistema immunitari, com l'equinàcia. Això, a persones més susceptibles o que tenen un estrès més elevat, els pot anar bé.



Tendim, encara, a automedicar-nos massa?



La gent té molta consciència que l'antibiòtic no s'ha d'utilitzar per a un virus i, per tant, no s'ha d'utilitzar per a la grip. Cada cop té més consciència en el tema de l'automedicació i demana més consell a la farmàcia i a infermeria, tot i que sempre s'ha d'estar amatent, sobretot amb gent de risc com nens, embarassades, gent gran o gent amb patologia crònica polimedicada. En aquests grups la grip pot portar complicacions i s'ha d'estar molt alerta per si cal atenció mèdica.



I una reflexió sociològica i gairebé filosòfica. El fet que la gent cada vegada estiguem més acostumats que les coses siguin immediates fa que ens tornem més impacients i ens vulguem curar de seguida? Ho noten?



Sí. L'efecte de la immediatesa: vull una cançó i la tinc ara, vull un llibre i el tinc ara... Deixa'm que sigui una mica romàntic en aquest aspecte. Penso que la grip necessita paciència i temps i, per tant, en aquest cas no podem pitjar un botó i solucionar el problema sinó que hem de deixar que el sistema immunitari faci bé la seva feina. La grip no vol presses, ni ara ni d'aquí cent anys. Potser m'equivoco, perquè la tecnologia canvia, però crec que no perquè necessita paciència. És veritat que et trobes gent que vol seguir treballant, seguir fent el dia a dia, i la grip et para.