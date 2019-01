Marató del Banc de Sang per poder aconseguir 10.000 donants en 8 dies

Amb l'objectiu de remuntar la davallada de donacions de sang després del Nadal, el Banc de Sang organitza una marató entre avui i el 18 de gener. La intenció és aconseguir 10.000 donants.

La seu del Banc de Sang a Manresa, a l'Hospital Sant Joan de Déu, atendrà els donants en l'horari habitual, de dilluns a divendres, d'11 a 3 i de 4 a 8 del vespre. L'única peculiaritat és que qui ho vulgui pot reservar hora al web maratodonants.cat, on es pot descarregar un kit amb gifts animats, propostes de WhastApp i cartells per penjar a l'escala de veïns per promocionar la donació. Els donants rebran una xapa amb el seu grup sanguini.