El Rotary Club Manresa-Bages reimpulsa el premi Simeó Selga amb una gala singular

Aquest serà el dissetè any que el Rotary Club Manresa-Bages atorga un premi a un projecte d'interès social impulsat per una entitat o associació bagenca. Ho farà, però, amb un acte que tindrà un format totalment renovat. Aquest dilluns al migdia l'han presentat els seus responsables. L'objectiu del canvi -fins ara es programava un concert clàssic per Reis- és arribar a nou públic, oferir nous formats de música i, alhora, organitzar un acte que no es faci habituament a la ciutat de Manresa, ha explicat Maite Romero, presidenta de l'entitat rotària.

La primera edició de la Gala Doctor Selga, que també vol ser un homenatge al pediatra manresà, se celebrarà aquest diumenge, a les 6 de la tarda, a la sala gran del teatre Kursaal de Manresa. El que es recapti, que habitualment són uns 6.000 euros, es destinarà a un dels tres projectes que han quedat finalistes, que votaran els assistents a l'acte virtualment per mitjà dels seus mòbils. Un jurat qualificador s'ha encarregat de seleccionar aquests tres projectes de la quinzena que s'hi presenta habitualment.



Sala de fisioteràpia

En la presentació, un representant de cada projecte l'ha presentat. Maria Llumà, de la Residència Sagrada Família de Manresa, ha explicat que si guanyen destinaran els diners a crear una sala de fisioteràpia a la residència del barri manresà amb l'objectiu millorar l'autonomia i la qualitat de vida dels avis residents. "Disposar d'una bona sala de fisioteràpia ens ajudarà a prevenir i tractar lesions o patologies pròpies de l'envelliment de les persones que viuen al nostre centre. Els tractaments de fisioteràpia ajuden a reduir el dolor, restaurar la mobilitat, millorar l'equilibri i la confiança i l'autonomia de la persona. Els programes de psicomotrocitat grupal o individual ajuden al manteniment i a millorar les capacitats físiques o psicosocials dels usuaris". La idea és equipar una sala amb una camilla hidràulica, un bombo, quatre pedaliers mecànics, quatre pilotes de vinil, un joc d'aros, vint cadires i quinze butaques.

Treballar l'èxit escolar

Meritxell Prat, tècnica d'Infància de Creu Roja Manresa, ha explicat el projecte d'èxit escolar que volen impulsar si guanyen el premi. Ha destacat que "és la parcel·la que ens falta en l'atenció a la infància" i ha recordat els projectes que ja porten a terme en aquest àmbit: el Casal-Ot, des de fa 25 anys, i Joves Nucli Antic, que gairebé en té 15. Són projectes adreçats a nanos en situació de risc que els garanteixen un acompanyament a nivell d'alimentació, d'hàbits higiènics, d'esbarjo, de lleure, però on manca el tema escolar. Prat ha posat com a exemple que de tots els nois que han passat per JNA durant tots aquests anys, només tres han anat a la universitat. L'objectiu del programa passa per garantir-los un espai per fer reforç escolar treballant amb les famílies i les escoles i instituts.



Suport en el dol per a infants i joves

Carles Perarnau, coordinador i terapeuta del Servei d'Acompanyament en el Dol Catalunya Central, ha parlat de la tercera iniciativa finalista. L'objectiu és impulsar dos projectes d'acompanyament en el dol adreçats a infants i a joves perquè ara el grup que hi ha només arriba a les persones de 21 a 97 anys. Ha explicat que, segons investigacions que s'han fet, un percentatge alt de la població a la qual volen arribar no s'adaptarà a una pèrdua traumàtica, tot i que sovint es digui que els infants s'adapten a tot. Ha afirmat que això no és veritat i que un 5% que han viscut casos de morts traumàtiques, com suicidis, homicidis i accidents, és possible que no se'n surti. A banda, Perarnau ha comentat que es volen adreçar especialment als adolescents que han viscut un suicidi al seu entorn.



La Locomotora Negra

A la part musical, la gala tindrà de protagonista La Locomotora Negra. El gestor cultural i col·laborador de Regió7 Pep Garcia ha destacat la trajectòria de la formació, nascuda l'any 1971 i formada per disset músics. "Són la base del big band a Catalunya", ha afirmat, i ha assegurat, alhora, que quan toquen "és Hollywood". Garcia ha remarcat que quan es parla de per què serveix la cultura, la resposta és que serveix per a actes com el del Rotary, que acabarà tenint un retorn importantíssim per a la societat.

També participaran en la gala els cantants Anaïs Vila i Salva Racero, La Crica-Circ, i el periodista Genís Sinca, que farà una glossa del doctor Selga i conduïrà les votacions del públic.