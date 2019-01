Pobresa energètica, parcs infantils i drets LGTBI

Les proposicions que l'equip de govern de CDC i ERC classifica com en procés de ser resoltes abasten una gran diversitat d'àmbits. Algunes de les més significatives són:

? 19 de novembre del 2015. Compliment i aplicació de la Llei de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, a petició conjunta de la PAHC Bages i l'APE Bages.

? 18 de febrer del 2016. Desplegament de la Llei catalana per garantir els drets de lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals (LGTBI), i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Manresa.

? 19 de maig del 2016. Per a l'adaptació dels parcs infantils de la ciutat amb gronxadors, jocs i accessos adaptats tant als existents com als de nova creació.

? 20 d'octubre del 2016. Per a una jardineria municipal ecològica.

? 17 de novembre del 2016. Per millorar el camí per a persones, que va de Cal Gravat a la llar d'infants Bressolvent i empreses del polígon Bufalvent.

? 26 de gener del 2017. Per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat.

? 20 d'abril del 2017. Per demanar Manresa municipi compromès amb la Banca ètica.

? 18 de maig del 2017. A favor d'una campanya activa de la salut alimentària infantil.

? 20 de juliol del 2017. Per fer un estudi a tota la ciutat, en un termini no superior a un any, de les cruïlles no semaforitzades de car-rers que desemboquen en vies principals i implementar accions de millora.

? 20 de juliol del 2017. Adhesió de l'Ajuntament de Manresa al projecte No puc esperar! per facilitar el dia a dia de les persones que per un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo.

? 16 de novembre del 2017. L'Ajuntament de Manresa desenvoluparà actuacions de sensibilització i prevenció entorn a la importància de la salut mental, en el marc de l'elaboració i execució el Pla de Salut de Manresa.

? 16 de novembre del 2017. L'Ajuntament considera els infants de la ciutat com a ciutadans i ciutadanes de ple dret i membres actius de Manresa, vetllarà per l'acompliment de la Convenció dels Drets dels Infants i es compromet a elaborar el segon Pla d'Infància i Adolescència, i incorporar-hi la visió dels infants de la ciutat a través del treball dels consellers i les conselleres infantils.

? 18 de desembre del 2017. Creació de la comissió impulsora d'un nou Pla de Mobilitat Urbana.

? 19 de juliol del 2018. Priorització de la neteja de les pintades de caire feixista, espanyolista, racista i sexista dels carrers de la ciutat.

? 19 de juliol del 2018. De rebuig a la violència i de defensa a les persones víctimes d'agressions per motius ideològics.

? 18 d'octubre del 2018. Per a la publicació per part de l'Ajuntament dels pressupostos municipals en format digital obert.