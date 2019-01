La lamentable deixadesa del parc Vila Closes per culpa dels brètols arxiu particular

L'ESPIETA

Les imatges superiors són del parc del Pintor Vila Closes de Manresa, al barri de la plaça Catalunya. Les guixades que hi han fet els brètols han convertit les dues parets en un lamentable exemple de deixadesa. La neteja de pintades, segons informació aportada per l'Ajuntament, va requerir l'any passat una inversió total de 38.000 euros, mentre que el 2017 van ser 18.000 euros i, entre el 2011 i el 2016, 16.000 euros cada any. Sembla que no només és una pràctica que no s'atura sinó que augmenta. El resultat és que els ciutadans han d'acabar pagant el que altres ciutadans no respecten. - G.C.