D'on neix la idea?

Neix el 2013 de l'interès de l'equip de la UPC liderat per Toni Dorado per trobar àrees d'unió entre l'enginyeria minera, la química i el medi ambient. «Vam veure que hi havia una línia de recerca amb molt potencial que era aprofitar microorganismes per treure els metalls dels minerals com a alternativa del que es fa normalment. Vam començar a fer recerca i a publicar en aquesta àrea i va sortir l'oportunitat d'aplicar els coneixements adquirits en el tema dels residus electrònics», que cada vegada augmenten més. «La idea és fer un procés sostenible i respectuós amb el medi ambient. El que nosaltres hi afegim és que sigui econòmicament rendible perquè, si només ens quedem que sigui una alternativa més sostenible, no és suficient», remarca Dorado.