Manresa dedica una festa a l'Anella Verda amb una matinal d'activitats a la Torre Lluvià

El proper diumenge 7 d'abril, la Torre Lluvià serà l'escenari d'una gran festa organitzada per la Comissió de l'Anella Verda amb l'objectiu de mostrar a la ciutadania algunes de les propostes habituals que les entitats col·laboradores fan a l'entorn de l'Anella Verda per donar a conèixer aquest espai natural entre un públic el més ampli possible. També servirà com a tret de sortida a l'activitat ciutadana al pati de la torre.

Durant el matí es duran a terme diverses activitats que es desenvoluparan de forma paral·lela i que aniran adreçades a persones de totes les edats.

La jornada lúdica començarà a les 9 amb una sessió d'iniciació a la marxa nòrdica al pati de la torre, i que recorrerà l'itinerari de Natura i Modernisme a l'entorn de la riera de Rajadell, organitzat per Meandre.

Mitja hora després hi haurà una trobada d'aficionats al geocaching, en la modalitat CITO, per netejar l'entorn de la torre i la part de la riera, organitzada per la fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia. La matinal continuarà amb una sèrie d'activitats dins del pati.

Així, a partir de les 10.30 i al llarg del matí els infants podran gaudir de les històries i els contes narrats per Pau Duran i J. M Garzón; de tallers de circ i de dansa, a càrrec de La Crica i Cristina Martí Ninot, respectivament, així com el Bibliomòbil de l'Ós Mandrós.

També es proposa una visita guiada a la torre, un tast de vins de varietats autòctones (prèvia inscripció) a càrrec del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages, i amb un servei de bar, a base de productes locals, ofert per Mengembages. La matinal conclourà amb el concert del grup barceloní Estramoni.

En cas de pluja, gran part de les activitats es podran fer a l'interior de la Torre Lluvià.

L'Ajuntament vol agrair la tasca feta per la Comissió de l'Anella Verda, tant en aquesta ocasió com en totes les activitats que organitzen les diferents entitats vinculades, a favor de la divulgació ambiental i del coneixement de l'entorn més proper