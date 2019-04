La seu de Salut a la Catalunya Central es traslladarà a l'edifici del Centre Hospitalari

El departament de Salut té previst traslladar la seu de la Regió Sanitària de la Catalunya Central a una part de l'edifici del Centre Hospitalari. Actualment les oficines del Servei Català de la Salut (CatSalut) són a la Muralla del Carme en règim de lloguer. Han quedat petites. En canvi, el Centre Hospitalari s'ha buidat d'activitat a mesura que els serveis que s'hi prestaven s'han traslladat cap a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Tot i que encara manté activitat assistencial, hi ha espai de sobres. La Regió Sanitària de la Catalunya Central cobreix les comarques de l'Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès.

Salut i Althaia estan en converses per acabar de concretar el projecte. Fonts de Salut han explicat que la idea és anar al Centre Hospitalari, però que no hi ha cap termini fixat ni en quines condicions, si en règim de lloguer o bé a través d'un conveni de col·laboració. El que és clar és que «necessitem més espai», han assegurat.



124.000 euros de lloguer

La delegació Sanitària de la Catalunya Central va obrir la delegació a Manresa fa 12 anys. Va ser de les primeres que es va descentralitzar. Ja, d'entrada, es va instal·lar al bloc d'oficines de la Muralla del Carme, 7. En un primer moment va ocupar dues plantes, però amb el pas dels anys i amb l'increment de serveis i competències en va anar ocupant més. Actualment es distribueix en cinc plantes. Hi treballen 52 persones. Comparteix espai amb l'Agència de Salut Pública. El lloguer puja a més de 124.000 euros l'any.

En canvi, la història del Centre Hospitalari és diametralment oposada. La major part de serveis que s'hi prestaven s'han traslladat a Sant Joan de Déu. La finalitat última de la fusió sanitària de Manresa era concentrar en un sol edifici l'assistència hospitalària pública. L'últim trasllat va ser l'estiu passat, quan el servei de Nefrologia i Hemodiàlisi va anar a una renovada part històrica de Sant Joan de Déu.

Actualment al Centre Hospitalari hi ha llits de convalescència i de llarga estada, una cinquantena, i encara es presten serveis públics com el de l'especialitat d'otorrino. Així mateix, acull la seu d'una desena d'associacions de malalts.



Pendents dels jutjats vells

El trasllat de la delegació de Salut al Centre Hospitalari seria provisional fins que no es desenvolupi de forma definitiva el projecte per construir la seu del Govern a Manresa, que ha d'anar a l'edifici dels jutjats vells. També hi hauria d'anar Salut. Fa sis anys, però, que es parla del projecte, i encara no hi ha cap projecte concret sobre la taula. A la visita que va fer a Manresa el novembre passat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va anunciar que al principi d'aquest any es convocaria tot just el concurs d'idees per a la construcció de la seu del Govern.

La idea és que als jutjats vells hi hagi totes les oficines que el Govern català té escampades per Manresa i per les quals paga més de mig milió d'euros cada any.