EUiA farà diumenge la seva ofrena floral a la fossa comuna republicana

EUiA Bages organitza per a aquest diumenge la seva ofrena floral a la fossa comuna republicana del cementiri de Manresa, que tindrà lloc a les 11 del matí.

L'objectiu de l'ofrena, que organitza cada any, és «honrar els lluitadors antifeixistes que allí reposen i que pervisqui la seva memòria». El partit convida la ciutadania a sumar-se a l'ofrena i a les activitats per commemorar l'aniversari de la proclamació de la Segona República arreu de Catalunya, així com a les mobilitzacions en defensa de les llibertats contra el feixisme i per la democràcia i la convivència a Catalunya. Recorda que els atacs als drets socials continuen minant les bases de l'estat del benestar; en especial el sistema públic de pensions i el sanitari.