Les jornades sobre la Seu atrauen 35 persones i ja pensen en una 3a edició

Les segones jornades de formació de la Seu, celebrades recentment en dues dates diferents, han reunit 35 persones interessades en l'art, el patrimoni i la història. Totes dues han estat valorades molt positivament pels assistents a través d'un formulari d'avaluació. Una de les respostes més significatives és que el 100% repetiria.

Les jornades són fruit del propòsit de la basílica d'oferir una formació anual adreçada als guies que hi fan visites perquè puguin aprofundir en el coneixement de la Seu, i obrir-la alhora als interessats en el temari. L'any passat es van programar les primeres i s'espera seguir fent-ho any rere any.

La formació del 2019 va començar amb la ponència del Dr. Joan Domenge sobre la relació entre Santa Maria del Mar i la Seu partint del seu mestre d'obres, Berenguer de Montagut. El va seguir el rector de la Seu, Jean Hakolimana, amb una explicació exhaustiva de l'any litúrgic al temple. A la tarda, la Dra. Francesca Espanyol va parlar de la capella funerària dels Saera i del seu mobiliari litúrgic, i les restauradores Carme Masdeu i Luz Morata, dels criteris de restauració del frontal florentí. La segona jornada va començar amb la ponència del Dr. Miquel Mirambell sobre el retaule de la Santíssima Trinitat, seguida de l'explicació del pla director de la Seu per l'arquitecte i l'aparellador Jaume Soldevila, fill i pare, i un aprofundiment en el Barroc de la basílica pel Dr. Francesc Miralpeix.