Pensions Dignes organitza un debat sobre serveis socials i gent gran

La Plataforma en defensa d'unes Pensions Dignes i dels Drets de la Gent Gran ha organitzat per al pròxim 14 de maig un debat sobre serveis socials i atenció a la gent gran amb els candidats a l'alcaldia de Manresa a les pròximes eleccions municipals. Hi participaran Valentí Junyent (Junts per Manresa), Marc Aloy (Esquerra), Felip González (PSC), Roser Alegre (Fem Manresa), Andrés Rojo (Ciutadans), Carmelo Plaza (Podem Manresa), Ana C. Querol (Manresa en Comú), Joan Comas (PP) i Marc Olivé (Primàries Manresa). Es farà a la sala d'actes del Casino a les 18 hores.