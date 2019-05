L'edifici de Guimerà amb Casanova, a terra el 2020

A banda dels baixos que tanquen i obren, al carrer d'Àngel Guimerà també hi haurà una operació de més envergadura de cara a l'any vinent. Segons ha pogut saber aquest diari, la previsió és que el 2020 vagi a terra l'edifici que fa cantonada entre el carrer de Guimerà i el de Casanova, propietat d'un particular. Actualment ocupen els baixos de l'immoble establiments com La Creadora, Dayaday i Clover. Per la banda de Guimerà, agafa tota la casa a partir de la Farmàcia Planas (no inclosa) fins a la cantonada, i seguint per la banda del carrer de Casanova, fins a la botiga de roba La Creadora (inclosa).

A tots se'ls va informar en el seu dia, quan van fer els contractes de lloguer, que l'edifici tenia els dies comptats. Per situar-nos més bé, és la casa que queda davant per davant d'on hi ha Tous. Just al Casanova hi ha un local disponible entre la botiga Tous i la cafeteria Aroma. És on hi havia l'establiment d'instruments Sibelius. Segons fonts informades, en demanen 2.500 euros de lloguer.