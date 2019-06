El 90% dels residents d'Althaia es queden a treballar a la institució

Dels deu professionals que enguany finalitzen la seva residència a la Fundació Althaia, nou continuaran vinculats laboralment a la institució. És a dir, que el 90% dels residents es queden a treballar a Althaia. També ho faran una part dels residents d'atenció familiar i comunitària de la Unitat Docent de l'ICS a la Catalunya Central que acaben la formació especialitzada. És la constatació de la importància que té la formació de professionals especialistes per a Althaia, que fa uns dies va donar la benvinguda als residents que es formaran els pròxims anys i va acomiadar els que ja han finalitzat aquesta etapa.

Enguany s'incorporen a la Fundació un total de 28 nous professionals en formació, dos més que l'any passat. Representa la xifra més elevada que ha acollit fins ara Althaia, resultat de l'aposta de la institució per oferir als futurs professionals de la sanitat una formació completa i de qualitat que els permeti assolir l'excel·lència en les seves respectives especialitats.

Dels 28 nous residents, 16 es corresponen a especialitats hospitalàries mentre que els 12 restants són professionals d'atenció familiar i comunitària de la Unitat Docent de l'ICS a la Catalunya Central, que tenen Althaia com a hospital de referència. Els nous residents es formaran en les especialitats d'Anestesiologia i reanimació, Cirurgia general i aparell digestiu, Cirurgia ortopèdica i traumatologia, Infermeria en salut mental, Infermeria Obstètrico-ginecològica, Medicina interna, Obstetrícia i ginecologia, Oncologia mèdica, Pediatria, Psicologia clínica i Psiquiatria. A banda, hi ha les especialitats de Medicina Familiar i Comunitària i d'Infermeria d'Atenció Familiar i Comunitària.

Els residents són el planter de la institució i la seva formació és clau per al futur de l'organització, remarca Althaia. L'activitat docent a la fundació manresana no seria possible sense la implicació de tots els professionals, que tenen un paper fonamental en l'acollida i la formació dels residents.

Els resultats de l'enquesta de satisfacció dels residents del 2018 elaborada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya reflecteixen els esforços que fa la institució per oferir una formació especialitzada de qualitat ja que indiquen que Althaia està per sobre de la mitjana en diferents ítems avaluats. És el cas del grau de compliment del pla individual de formació, l'interès de la institució envers l'activitat dels residents, la valoració de l'activitat assistencial i l'accessibilitat a les activitats de recerca, científiques i formatives.

L'acte de benvinguda i comiat de residents va comptar amb la participació del doctor Antoni Trilla, cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, que va oferir la conferència Falsa ciència i danys reals.