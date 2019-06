Un punt de trobada per cooperar i donar respostes

? Texfor representa 3.783 empreses, que donen feina a 47.154 persones, amb una xifra de negoci de 5.945.000 euros i unes exportacions de 4.414. Es tracta de l'entitat de capçalera amb més representativitat del sector, un punt de trobada per a les empreses i els seus proveïdors i un espai per crear sinergies i potenciar la cooperació. Texfor treballa per donar resposta a l'evolució del sector i facilitar les eines necessàries perquè les empreses siguin sostenibles i competitives al mercat global. Ofereix solucions específiques per al sector tèxtil en els diferents àmbits de l'empresa i s'avança a les necessitats dels socis a través de projectes que impactin en la seva competitivitat. Alhora, representa el sector davant les administracions públiques, sindicats, organitzacions empresarials, mitjans de comunicació i altres grup d'interès de l'àmbit nacional i internacional.