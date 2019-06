Un carrer de Jaume I abonat a la brutícia

La fotografia superior és d'ahir a la tarda, al carrer de Jaume I. No és la primera vegada que els contenidors que hi ha en aquest vial apareixen amb més brutícia a fora que a dins. O és una coincidència o hi ha algun veí que, sigui per mandra o per alguna altra raó inexplicable, es dedica a deixar la brossa a terra, la millor manera de garantir que acabi escampada. Una imatge penosa.