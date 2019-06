g. c.

Un matí amb molta activitat a l'entorn de la Seu g. c.

A banda de la presentació de l'arribada de la Flama del Canigó i de les revetlles, ahir al matí hi va haver molta activitat a l'entorn de la Seu. A la sala Gòtica, es va fer la presentació del cicle musical Sons del Camí (vegeu-ne la informació a la pàgina 38) i, just quan s'havia acabat, van arribar per la Baixada de la Seu un grup de disset filipins i una alemanya acompanyats pel director del Camí Ignasià, Josep Lluís Iriberri, que van escoltar amb molta atenció les explicacions d'una guia mentre admiraven la façana de la basílica manresana.