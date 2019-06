Forcadell marcarà l'arribada de la Flama del Canigó a Manresa

Carme Forcadell ha escrit el missatge d'enguany de la Flama del Canigó, que un any més arribarà a Manresa, la vigília de Sant Joan, en un acte coordinat per Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració d'Imagina't i la participació de diverses entitats de cultura popular.

Diumenge a les 5 de la tarda, la Flama serà rebuda a la Muralla i trasllada a la Plana de l'Om, on serà custodiada i hi haurà danses d'arreu dels Països Catalans, a càrrec de Tradiball Endansa, i cant coral, amb el Taller de cançons de tots els temps. La Flama arribarà, a les 8 del vespre, a la plaça Major. Tot seguit es donarà pas a la revetlla organitzada com cada any per Imagina't. Durant tota la tarda, la plana de l'Om acollirà l'exposició itinerant «Judici a la Democràcia, els drets perseguits», promoguda per Òmnium.



Novena revetlla popular a la Gispert

D'altra banda, els col·lectius de l'Esquerra Independentista a Manresa i l'Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Gispert, i amb la col·laboració del Bar Alzina, organitzen per novè any consecutiu la revetlla popular de Sant Joan.

Cap a les 9 de la nit començarà el sopar popular. Constarà d'una amanida de cigrons i, qui ho vulgui, ho podrà acompanyar amb botifarra amb pa amb tomàquet. El preu del sopar serà de 8 euros i de 10 en el cas que també es demani botifarra. Qui no pugui assumir el cost pagarà la voluntat. En acabat, es repartirà coca als assistents. Cap a la mitjanit hi haurà l'encesa de la foguera acompanyada del tradicional castell de focs.

La festa estarà amenitzada, primerament, amb música en directe amb el concert amb la Lena, la Rita i la Marina i, posteriorment, amb els discjòqueis PD Lupita i PD Perterra. A més, els organitzadors tindran petards per als més petits de la casa.