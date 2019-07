La construcció remunta

L'Ajuntament de Manresa ha incrementat el 15,66% el pressupost d'ingressos per l'impost de construccions i obres (ICIO) el 2019 en relació amb el 2018. S'ha passat de 990.000 euros d'ingressos a 1.145.000 euros. Es tracta d'un increment de 155.000 euros, que, segons el govern municipal, demostra les bones expectatives en obres, com ara rehabilitacions. Però no només rehabilitacions. L'Ajuntament té peticions de llicència d'operacions que pugen centenars de milers d'euros en tributs.