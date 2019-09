La Plataforma de Pensionistes diu que l'oferta pública serà insuficient

Per a la Plataforma de Pensionistes, la construcció del geriàtric municipal no solucionarà la falta de llits públics en geriàtrics a Manresa. El col·lectiu assenyala que a la ciutat hi hauria d'haver 520 places amb finançament públic i que, per tant, la residència que pretén construir la Generalitat i l'Ajuntament és insuficient tenint en compte la demanda de la ciutat. La plataforma assenyala que hi ha unes 200 persones a la llista d'espera.

Consideren que hi ha d'haver 520 places perquè un estudi elaborat l'any passat per l'Ajuntament assenyala que hi ha d'haver aquest nombre de llits a les residències de Manresa, tenint en compte la població de més de 85 anys. Per aquest motiu, els responsables del col·lectiu demanen que s'executi com més aviat millor la residència municipal i advoquen perquè, un cop construïda, se'n comenci a planificar una segona.

La xifra de l'estudi de l'Ajuntament no especifica que hagin de ser places públiques, i tan sols parla de l'oferta global que hi hauria d'haver a la ciutat. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament consideren que amb els projectes que hi ha en marxa ja es cobrirà el nombre de places que assenyala l'informe. «Ara s'ha d'escollir una ubicació per a la residència i fer la cessió dels terrenys perquè el projecte avanci. En quatre anys hauria d'estar construït. D'altra banda, ja cal parlar d'una segona residència», explica el membre de Comissions Obreres (CCOO) de la Plataforma de Pensionistes, Josep Ramon Mora.

Els preus d'una residència privada són d'entre 1.800 i 2.000 euros. El cost d'una plaça en una de pública és, aproximadament, i segons càlculs de la plataforma, d'uns 1.600 euros, però l'usuari en paga una bona part amb els ajuts públics, segons el grau de dependència que tingui i la seva renda.

La Plataforma de Pensionistes considera que, a banda de residències públiques, s'ha de destinar més recursos per a altres serveis assistencials. «S'han de doblar les dotacions per als serveis a domicili. S'ha d'endarrerir tant com sigui possible l'ingrés a les residències de la gent gran», explica Mora.

Avui a les 11 del matí els membres de la plataforma es tornaran a concentrar davant l'ajuntament, tal com fan cada dilluns.