Torrent insta els municipis a ser clau per respondre a la sentència del Suprem

Sense el món local no hi hauria hagut un 1-O. Sense el món local la independència seria més lluny. Són dues de les reflexions que ahir es van pregonar a l'assembla general que l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) va celebrar a Manresa. Hi van participar prop de 200 alcaldes i regidors d'arreu de Catalunya, que van escollir una nova executiva i es van conjurar per preservar l'entitat davant els embats de l'Estat espanyol i enfortir-la per poder proclamar la República catalana .

L'acte es va celebrar a l'Espai Plana de l'Om, que poques vegades ha vist tants alcaldes i regidors junts. També hi van participar el president del Parlament, Roger Torrent; la consellera de Presidència, Meritxell Budó; la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie; o el qui va ser dirigent de Súmete Eduardo Reyes. L'assemblea es va interrompre diverses vegades per demanar, dempeus, la llibertat dels presos independentistes.

Budó va agrair la tasca de l'AMI, i a continuació va criticar Ciutadans per «crispar, dividir i fer creure que el moviment independentista és violent. Són uns irresponsables». Per això va demanar als dirigents municipals que «vetllin per no caure en el parany i perquè el moviment independentista sigui exemplar a Europa i al món».

Torrent va ser l'encarregat de cloure l'assemblea. També va enviar un missatge clar als ajuntaments sobiranistes: que tinguin un paper protagonista «en aquest moment històric» per respondre a la sentència del Tribunal Suprem. El president del Parlament va afirmar que la resposta ha de ser «de país, des dels carrers a les institucions», i entre aquestes els ajuntaments han de tenir un paper clau. Durant el seu parlament Torrent va recordar Francesc Far-reras i Duran, manresà que va ser president del Parlament a l'exili.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va ser l'encarregat d'obrir l'assemblea amb un discurs durant el qual va recordar que «molt a prop d'aquí», en referència a la presó de Lledoners, «hi ha presos polítics que esperen la sentència d'un judici que, personalment, crec que va ser vergonyós». També va recordar «les persones exiliades» i va denunciar «la criminalització i la repressió» del moviment independentista que només té com a objectiu «desmobilitzar i atemorir la població».

L'assemblea va reelegir Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva, com a president de l'AMI sense cap vot en contra. El 2021 cedirà el càrrec a l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni. Cervera va destacar que l'AMI és un exemple «d'unitat política», i va confessar que l'associació no té cap pla per respondre a la sentència del Tribunal Suprem. A la nova executiva de l'associació hi ha un representant de les comarques centrals. Es tracta de l'alcalde de Monistrol de Calders, Ramon Vancells, de la CUP.