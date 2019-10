La UVic-UCC ja té els seus primers graduats

En una cerimònia solemne, amb moments festius i llarga, ahir es va celebrar al teatre Kursaal de Manresa l'acte de graduació de la promoció d'alumnes del 2019. Enguany amb una particularitat rellevant: és la primera vegada que els graduats reben el títol de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Són els qui van començar el curs a Manresa el 2015-2016, quan la federació universitària entre Vic i Manresa que va suposar la creació de la UVic-UCC es va posar en marxa de forma plena. Ara el cicle s'ha completat, i els alumnes i les seves famílies que ahir van omplir el Kursaal en dues tongades, a primera hora de la tarda i al vespre, van sortir amb el títol de la UVic-UCC sota el braç. La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManesa) era un centre adscrit a la UAB, que és qui emetia els títols. Fins que l'entitat federada li va permetre ser universitat amb entitat pròpia. Per aquest motiu la cerimònia la va copresidir per primera vegada el rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, juntament amb l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

El campus de Manresa de la UVic-UCC ha graduat l'últim curs 294 persones de Fisioteràpia, Logopèdia, Infermeria, Podologia, Administració d'Empresses i Educació Infantil. En dos torns, tots van pujar dalt l'escenari per recollir el títol.

La solemnitat la hi va posar la FUB-UManresa; i l'ambient festiu, els estudiants a l'hora de rebre els títols. Tots extremadament mudats. A la benvinguda, Junyent va afirmar que la universitat és «crucial» per a la ciutat, que ofereix «un entorn propici a les pròximes generacions». Baños va afirmar que la universitat no s'ha de limitar a ensenyar, sinó a educar.

Especialment emotiva i aplaudida va ser la lliçó de comiat que va pronunciar la padrina de la cerimònia, l'adjunta a la direcció general de la FUB, Imma Ubiergo. Va parlar de valors ètics i professionals. En va destacar quatre: respecte, compromís, flexibilitat i integritat. «I seràs la persona que vulguis ser», es titulava. Ubiergo es jubilarà aquest curs.