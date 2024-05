Creu Roja al Bages lliura dimecres el Premi Santi Vidal per reconèixer una persona i una entitat de la comarca

L'acte de lliurament del 9è Premi Santi Vidal, creat per Creu Roja al Bages, tindrà lloc aquest dimecres, dia 8 de maig, a les 8 del vespre, a l'auditori de la Plana de l'Om.

El guardó va ser creat per fomentar la solidaritat col·lectiva i de transformar la consciència pública mitjançant el reconeixement, per una banda, d'una entitat que tingui la seu social a la comarca del Bages, i, per l'altra, d'una persona física, també lligada a la comarca.

A l'acte hi han estat convidats tots els socis, el voluntariat i les persones que col·laboren amb l'entitat. És un acte gratuït obert a tota la ciutadania de Manresa i de la comarca.

Un reconeixement per fomentar la solidaritat

L'objectiu del premi Santi Vidal, creat en record i homenatge de qui va ser president i voluntari de l'entitat durant més de 30 anys, és fomentar la solidaritat col·lectiva i procurar transformar la consciència pública reconeixent la tasca duta a terme per part de diferents entitats, organitzacions no governamentals i persones físiques del Bages que hagin destacat per la seva trajectòria en qualsevol dels àmbits de la solidaritat i/o cooperació internacional al desenvolupament.

Nascut el 2012, després de guardonar persones com Domènec Cucurella, president de Justícia i Pau, i Moctar Thera, impulsor de l'ONG Diapo a Manresa, i entitats com el Servei d'Acompanyament en el Dol Catalunya Central i el Centre Municipal de Formació per a Persones Adultes de Sant Joan de Vilatorrada, el guardó va celebrar la darrera edició el 2021. Enguany, Creu Roja al Bages l'ha volgut recuperar i el febrer passat va anunciar la celebració de la 9a edició.