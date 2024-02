La delegació manresana de Creu Roja va crear l'any 2012 el premi Santi Vidal, dedicat a la memòria del que va ser president de l'entitat durant sis anys i que en va formar part com a voluntari al llarg d'encara més temps. Després de guardonar persones com Domènec Cucurella, president de Justícia i Pau, i Moctar Thera, impulsor de l'ONG Diapo a Manresa, i entitats com el Servei d'Acompanyament en el Dol Catalunya Central i el Centre Municipal de Formació per a Persones Adultes de Sant Joan de Vilatorrada, el guardó va celebrar la darrera edició el 2021. Enguany, Creu Roja al Bages l'ha volgut recuperar i n'ha anunciat la 9a edició. Avui dimarts l'entitat ho ha fet públic en un acte on han assistit alguns membres del jurat.

Els destinataris i requisits L'objectiu del premi és reconèixer la tasca portada a terme per entitats, organitzacions no governamentals i persones físiques que hagin destacat per la seva trajectòria en qualsevol dels àmbits socials i de la solidaritat i/o cooperació internacional. Hi ha un premi en la categoria individual i un en la d'entitat. Els destinataris són entitats, organitzacions no governamentals i persones físiques que tinguin la seu social a la comarca del Bages, tot i que el seu àmbit d’actuació sigui fora d’aquest territori, i que compleixin els requisits següents: Haver sorgit de la societat civil de forma independent i lliure .

. Estar arrelat, d’una manera o l'altra, a la comarca del Bages.

Que la seva acció hagi tingut efectes positius en la ciutadania .

. Fomentar valors com el respecte i la tolerància respectant els set principis de la Creu Roja: humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, unitat, universalitat i caràcter voluntari. Participació Des de dilluns vinent, dia 12 de febrer, fins al 12 d'abril, hi ha obert el període de presentació de les candidatures. Les inscripcions es podran realitzar telemàticament o bé posant-se en contacte amb Creu Roja al Bages a través del correu electrònic manresa@creuroja.org. Els organitzadors es reserven el dret de sol·licitar informació complementària en relació amb la candidatura presentada. El jurat estarà format per Anna Vidal Oliveras, Josep Ramon Mora Villamate, Domènec Casasayas Serra. Abderrahman Hajji Saïd, Antònia Raich Soriguera. Mireia Bartomeus Serrat i Laia Muns Serra. Tots ells desenvolupen la seva tasca en diversos àmbits representatius de la societat. Es reuniran per tal d’avaluar les diferents candidatures i seleccionar els finalistes. L'acte de lliurament del premi tindrà lloc el dimecres dia 8 de maig del 2024, en el decurs del qual també es farà un reconeixement especial als socis, voluntariat i col·laboradors de Creu Roja al Bages, persones que fan realitat la solidaritat dia a dia.