Cinc equips participen en la competició per presentar el nou màster de la UPC Manresa

Georgios Bakirtzis, de Grècia; Andreas Theodorou, de Xipre, i la catalana Andrea Aler Tubella són professors del nou màster en Machine Learning and Cybersecurity for Internet Connected Systems que impartirà la UPC Manresa el curs vinent. Un màster d’àmbit europeu, amb finançament de la Comissió Europea, que també faran tres universitats més, de Vilnius, de Tallinn i de Riga. Com a activitat de benvinguda, la UPC va acollir, ahir, de 10 del matí a 7 de la tarda, una trobada de programadors (hackaton), que es va fer simultàniament a Vilnius. Hi havia 22 participants, entre els quals només dues noies.

Aler, especialista en intel·ligència artificial, va explicar que havien preparat 23 reptes proposats per empreses de Catalunya i de Vilnius sobre temes d’àmbits diferents. Cadascun dels cinc equips que es va formar amb els participants havia triat un repte diferent. Per exemple, explicava, l’empresa ONLaser, de Manresa, els va proposar fer «un dispositiu que puguin portar els operaris, que treballen en fàbriques molt grans on hi ha molt pocs treballadors, per, quan hi ha la incidència d’una màquina que no està funcionant bé, poder avisar el treballador més proper, que es puguin comunicar entre ells, i que els pugui dir on han d’anar i què han de fer... Consisteix a trobar un sistema que permeti fer totes aquestes tasques».

Un altre grup dels cinc que van respondre a la crida de la UPC Manresa / Mireia Arso

Perfils variats

Entre els participants, Aler destacava que «tenim perfils molt variats: estudiants del grau i gent que ja s’ha graduat i que està treballant i també gent interessada en el sector que ho han sabut i han vingut». A les 7 havien de presentar les solucions als reptes, amb un premi de 300 euros dotat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de la Catalunya Central per al millor. Per triar el guanyador es van tenir en compte temes com que «hagin entès bé la problemàtica, que la solució sigui innovadora i també que sigui viable».

