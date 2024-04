Tot a punt a la UPC Manresa per acollir el nou màster europeu en l’àmbit d’internet

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC Manresa) impartirà a partir del curs vinent un nou màster que s’organitza dins del projecte d’àmbit europeu MERIT, que té per objectiu ajudar a resoldre el dèficit de competències entre els especialistes digitals al continent europeu mitjançant un programa únic per consolidar les millors ments d’Europa en tecnologies d’avantguarda. Per tal de donar la benvinguda als nous estudis, el centre manresà, que ja ha incorporat nou professorat per portar-lo a terme, ha organitzat de cara a aquest dissabte, dia 27 d'abril, una trobada de programadors (hackaton).

A banda de Manresa, el màster en Machine Learning and Cybersecurity for Internet Connected Systems (Aprenentatge Automàtic i Ciberseguretat per a Sistemes Connectats a Internet) es farà en tres centres universitaris més: a Vílnius (Lituània), a Riga (Letònia) i a Tallinn (Estònia). Pel que fa a la hackaton de dissabte, que també tindrà lloc a la Vilnius Gediminas Technical University de Lituània, inclourà diverses categories: intel·ligència artificial, ciberseguretat i l’internet de les coses.

Un projecte presentat el 2022

El juliol de fa dos anys, Regió7 va informar que a UPC Manresa era una de les quatre universitats europees seleccionades per la Comissió Europea (CE) per liderar un màster internacional TIC inèdit que fusiona l’internet de les coses, la intel·ligència artificial i la ciberseguretat. El projecte MERIT (Master of Science in Smart, Secure and Interconnected Systems) que l’impulsa, té una durada de quatre anys (2022-2026) i un pressupost de 12,5 milions d’euros, el 50% dels quals aporta la CE en el marc de la primera convocatòria del Digital Europe Programme.

El professor de l’EPSEM, Ilker Demirkol, lidera el nou programa de màster. Els dos primers anys es treballa en el disseny conjunt i la preparació de materials i equips per impartir-lo, i els dos darrers, es posarà en marxa. Té com a objectiu principal proporcionar una formació cientificotècnica avançada i especialitzada en les àrees de la intel·ligència artificial i la ciberseguretat, amb èmfasi en l’aplicació a sistemes connectats a internet, incloent-hi sistemes informàtics de diferent grau de complexitat, en general, i sistemes d’internet de les coses, en particular. D’aquesta manera, es pretén cobrir el dèficit actual de professionals amb aquesta mena de formació, altament valorada en la indústria i en la recerca en TIC.

Obertes les preinscripcions

El període de preinscripció ja està obert i el termini previst és l’1 de juliol vinent. El pròxim 11 de maig, a les 10 del matí, es farà una sessió informativa presencial a la UPC Manresa sobre el nou màster, i el 17 de juliol, una de virtual. Ofereix 30 places, tindrà una durada d’un curs i mig (90 crèdits), s’impartirà en anglès i serà presencial. A banda de les quatre universitats europees implicades, hi participaran socis industrials, centres d’excel·lència i recerca, organitzacions nacionals de transferència de tecnologia i hubs d’innovació digital. Els estudiants rebran formació de destacats investigadors de les millors universitats i empreses d’Europa.

Imatge d'una 'hackaton', una trobada per innovar i crea en el camp de la informàtica i de la tecnologia / Arxiu

Una oportunitat a l’abast dels entusiastes de la innovació La hackaton de dissabte és oberta a estudiants, a professionals i a entusiastes de la tecnologia en general, i no cal cap mena d’experiència per apuntar-s’hi. Fins i tot s’hi pot anar com a observador sense involucrar-se en els reptes per donar solucions, amb la idea d’agafar confiança per intervenir-hi en noves convocatòries. Es presenta com una plataforma per a la innovació i la creativitat en el camp de la informàtica i de la tecnologia, on els participants tindran l’oportunitat d’enfrontar-se a desafiaments reals en equips multidisciplinaris per posar a prova la seva creativitat i capacitat per a la resolució de problemes en els àmbits citats. Hi haurà premis en joc i oferirà i la possibilitat de connectar amb professionals destacats del sector. Hi participaran empreses capdavanteres com Everwest DRIBIA, Nuclia, ASOINDEL i Accenture. Els interessats a participar-hi poden registrar-se a través del lloc web oficial de l’esdeveniment en aquest enllaç. Les places són limitades, l’esdeveniment és gratuït i l’esmorzar i el dinar hi són inclosos.

