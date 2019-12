El Pakistan s'estrena en el rànquing dels deu països amb més població

El desembre del 2007, a Manresa hi havia comptabilitzades 31 persones procedents del Pakistan (20 homes i 11 dones). Segons l'últim recompte d'immigració, passats dotze anys, aquesta quantitat no només s'ha multiplicat pràcticament per vuit sinó que la comunitat pakistanesa s'ha situat per primera vegada en el rànquing dels deu països amb més habitants a la ciutat.

Llevat dels quatre primers, que des del 2012 sempre són els mateixos, amb el Marroc al capdavant, seguit per Romania, la Xina i el Senegal (els anys immediatament anteriors, Equador passava al davant de Senegal), a partir del quart lloc és habitual que hi hagi certa mobilitat.



Variació a partir del quart lloc

Els últims anys s'han alternat aquest quart lloc Hondures, Ucraïna, Bolívia i Equador. Pel que fa als llocs que van del cinc al deu, aquesta mobilitat encara s'ha notat més, si bé sempre hi han predominat els països sud-americans amb la incursió algun any d'Ucraïna i de Polònia, bàsicament, i d'Itàlia. És el primer cop, però, que hi apareix Pakistan.

Segons argumenta el responsable de l'elaboració del padró d'immigració, les raons principals que expliquen aquesta incursió és que, malgrat que no sigui en forma d'entrades importants, «hi va havent un degoteig pel que fa a d'arribada de persones d'aquest país». Remarca, a més a més, que «molts pakistanesos tenen comerços a la ciutat» i que «altres s'incorporen a aquests negocis o en munten de nous». A banda, «alguns que ja estaven instal·lats aquí han fet venir la família (processos de reagrupament familiar)». També n'hi ha que van anar primer a l'àrea metropolitana i que ara s'han traslladat a Manresa per temes de preu de l'habitatge, i altres que arriben directament per la situació del país. Alguns també han demanat refugi (hi ha alguns casos de persecució per temes religiosos i polítics)». Les mateixes fonts remarquen que, tradicionalment, a causa de les xarxes migratòries establertes fa temps, a Manresa sempre hi ha hagut més pakistanesos que indis.

Dels deu països del rànquing, el que creix més d'un any a l'altre és el Marroc, amb 425 habitants més.