L'Escola d'Adults Carme Karr de Lledoners com a primer punt de partida

J. D. –intern de Lledoners– va néixer a l'Uruguai i va arribar a Catalunya als 25 anys. Ara fa 15 anys que viu a Barcelona, però no va començar a estudiar català fins l'any passat, a l'Escola d'Adults Carme Karr, al centre penitenciari de Lledoners. L'hi agrada molt, tot i que no el parla gaire. L'any passat va començar a participar com a aprenent en el VxL i, com que li va agradar, continua participant-hi. Considera que és una experiència molt enriquidora que li ha permès conèixer una nova llengua, practicar-la amb regularitat i conèixer noves persones. A la foto, voluntàries de Lledoners.