Un import mitjà si es posa en relació amb el d'altres ciutats

? Una comparativa realitzada per Regió7, a partir de dades de la direcció general del Cadastre, mostra que a Manresa es paga un IBI urbà que no és ni dels més alts ni dels més baixos de les ciutats catalanes de referència, aquelles que tenen més de 50.000 habitants. Segons dades del 2018, Manresa ocupa la tretzena posició en un rànquing de 23 ciutats catalanes mitjanes i grans, segons la quota mitjana dels rebuts. L'any 2017, amb dades definitives era al lloc catorzè. Així que tant en un cas com en l'altre se situa a la banda alta de la part baixa. Si es mira què passava anys abans, el 2011, per exemple, Manresa ocupava la posició onzena, així que era a la banda baixa de la part alta. Sigui com sigui s'ha mantingut a la franja mitjana amb tendència a abaratir la quota mitjana de l'IBI amb relació a la resta de ciutats.