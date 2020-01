Manresa homenatja Josep Herms, de la Lleva del Biberó, que ha fet 100 anys

L'avinyonenc resident a Manresa Josep Herms Mateu va complir 100 anys aquest dissabte. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, juntament amb la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa M. Ortega, li van fer lliurament d'un ram de flors i un obsequi en nom de la ciutat, en presència d'una bona part de la seva família. Va ser un homenatge senzill en nom de la ciutat.

Josep Herms Mateu va néixer a la població bagenca d'Avinyó l'11 de gener del 1920. Fill d'una nissaga de metges molt coneguda a Avinyó, va ser reclutat a files el 1938, quan només tenia 18 anys d'edat. Va formar part de la Lleva del Biberó. És el primer manresà supervivent de la Lleva del Biberó, nascuts el 1920, que celebra el seu centenari.

Després de la guerra, Herms es va graduar en l'especialitat de Química a l'Escola Industrial de Terrassa, l'any 1943, i posteriorment en Mecànica l'any 1945.

Va iniciar la seva activitat professional com a tècnic de laboratori a Butsems i Cia. de Barcelona i també va treballar a la Compañía Fabril de Carbones Eléctricos SA (CFCE), de Castellgalí. Durant quaranta anys de dedicació a la feina va desenvolupar diverses tecnologies per a la millora dels carbons elèctrics. El desembre passat va rebre la Medalla President Macià al Treball de la Generalitat. S'atorga com a reconeixement a les persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals dins del món del treball.

Amb bona salut, a Herms li agrada pintar, la història i l'art romànic. De fet, és membre dels Amics de l'Art Romànic i del Centre d'Estudis del Bages. La seva germana fou Joana Herms Mateu (1913-1988), reconeguda mestra que exercí molts anys a Manresa i a qui es va dedicar un carrer al sector de la nova Parada.