Expectació per saber què és el punt lluminós que brilla al cel del Bages

Un element lluminós, estàtic, d'aspecte metàl·lic i visible des de molts punts del Bages genera expectació aquest dijous a la tarda. A Twitter, un usuari han compartit una fotografia d'aquest fenomen, que es pot veure amb claredat mirant en direcció al nord-est de Manresa. L'Associació de Veïns de Mión-Puigberenguer també ha avisat aquest diari alertada per la presència d'aquest element que ningú, de moment, ha pogut identificar. Té la brillantor que presenten aproximadament Venus o Júpiter quan apareixen en un cel que encara no és completament fosc, però el lleuger to metàl·lic de la llum desmenteix que puguin ser-ho, alhora que per la posició i pel moment, es pot descartar que ho siguin. A més, en començar-se a fer fosc, la seva brillantor ha disminuït i ha variat cap al rosat.





Algú em pot explicar què es això?

Fa una horeta i quasi no es mou pic.twitter.com/B5ZsfozId6 — Jordi Fonts (@JordiFontsM) January 23, 2020