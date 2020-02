El PSC diu que JxM i ERC han tardat dos anys a desencallar un concurs anul·lat

El PSC de Manresa ha assegurat que l'equip de govern de Junts per Manresa i Esquerra ha desencallat dos anys després la macrocontractació de la millora de l'enllumenat públic, de 5,5 milions d'euros, que la Generalitat va anul·lar a l'Ajuntament (vegeu Regió7 del 3 d'abril del 2018).

El contracte que el PSC va alertar el 2018 que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat havia anul·lat ja ha començat a adjudicar-se, segons ha explicat el portaveu del grup municipal socialista, Felip González.

El PSC, però, també ha denunciat que aquest procés «va tornar a estar quatre mesos suspès pel mateix organisme de la Generalitat sense que el Govern de l'Ajuntament n'informés públicament».

El polític socialista ha informat que l'Ajuntament de Manresa ha adjudicat a tres empreses diferents el contracte de subministrament i instal·lació de 3.722 noves lluminàries amb tecnologia LED (i funcionament regulable). Aquesta millora ha estat adjudicada per un valor total d'1,24 milions d'euros, (746.556 euros menys que el preu de licitació de sortida).

Així mateix, ja ha finalitzat el termini per a la presentació d'empreses candidates per al manteniment integral de les instal·lacions de l'enllumenat públic i les instal·lacions semafòriques. Una feina que es licita per dos anys amb pressupost de sortida de 2,7 milions (1,36 M/any) i que es pot prorrogar dos anys més.

El polític socialista recorda que l'abril del 2018 la millora LED i el manteniment de fanals i semàfors eren una única contractació amb un únic plec de clàusules i que va ser el grup municipal del PSC qui va fer públic que la Generalitat havia anul·lat aquell plec que l'Ajuntament havia posat a concurs el juliol del 2017 per un total de 5,5 milions d'euros.

La resolució obligava l'Ajuntament a fer un redactat molt més contundent del plec per evitar cap risc de «favoritisme i arbitrarietat» com el que havia denunciat l'empresa que havia al·legat.

L'equip de govern va justificar llavors que si havia ajuntat tota la millora i el manteniment de l'enllumenat en un sol plec havia estat perquè –textualment– «una atomització excessiva afectaria la gestió i eficiència del servei públic». Ara, tanmateix, dividit tot aquell macrocontracte en cinc adjudicacions diferents ja s'ha licitat a tres empreses diferents i resta en tràmit la del manteniment de fanals i semàfors.

Aturat 4 mesos més



Sempre segons González, en aquell moment l'equip de govern també va justificar que el PSC s'havia avançat en l'anunci de l'anul·lació de la Generalitat perquè l'adjudicació havia arribat «just abans dels dies festius de Setmana Santa».

Tanmateix, el PSC ha sabut ara que «tot aquest procediment va tenir una altra suspensió del Tribunal Català de Contractes, que es va comunicar el 10 de maig del 2019 i de la qual no es va informar en cap moment. Aquesta suspensió va trigar més de 4 mesos a aixecar-se».

Tot i que aquesta vegada el Tribunal de Contractes va dictaminar (el 25 de setembre del 2019) a favor de l'Ajuntament, «l'equip de govern no va considerar necessari informar-ne públicament ni que fos per justificar l'endarreriment que això suposava», assegura.