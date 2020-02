La pèrdua d'Argelaguet fa avançar dos cursos les eleccions a la direcció de la UPC Manresa

Encara molt afectada per la recent pèrdua de la que ha estat la seva directora des del curs 2014-2015, Rosa Argelaguet, que va morir de forma sobtada als 61 anys i a causa d'un vessament cerebral el 30 de gener passat, la UPC Manresa, seguint el que estableix el reglament, ha començat a posar fil a l'agulla per tenir nou director. La previsió és que es faci el nomenament entre l'abril i el maig. El segon mandat d'Argelaguet va començar el curs 2018-2019 i havia d'acabar el curs 2021-2022.

Actualment, el director en funcions és José Miguel Giménez, com a sotsdirector nomenat més antic. Juntament amb la malaguanyada directora i ell, l'equip directiu l'integren cinc sotsdirectors més, cadascun dels quals amb una àrea de responsabilitat concreta; una cap d'administració, que és l'única figura que no es renovarà quan entri la nova junta, atès que ha estat contractada específicament per fer la seva feina; i el secretari acadèmic, tasca que recau en David Parcerisa.

Més de cent persones fan que la universitat manresana rutlli, que justament aquesta setmana ha acollit les matriculacions del quadrimestre de primavera.

A la UPC Manresa, recordava ahir Parcerisa, és la primera vegada que cal avançar unes eleccions com serà el cas. Per convocar-les tenen un mes hàbil. A partir d'aquí, caldrà publicar el cens, fer les esmenes pertinents si hi ha alguna reclamació i presentar les candidatures per dirigir el centre, que, en ser un sistema presidencialista, suposarà renovar l'equip directiu, llevat de la cap d'administració, com s'ha esmentat.

Aquests dies el que han fet ha estat repartir-se la feina d'Argelaguet entre l'equip directiu, que era la més institucional, la de tema social i la relació amb les empreses.

A la façana de l'escola manresana, a les Bases de Manresa, hi continua el crespó negre a les lletres UPC que la presideixen, una de les incorporacions del centre durant el mandat de la sallentina.