L'Associació Síndrome de Ménière, a la Fundació Althaia

L'Associació Síndrome de Ménière Espanya (Asmes) s'ha donat a conèixer a Manresa per informar sobre aquesta malaltia crònica i la seva associació, que ara per ara és l'única que hi ha a l'estat espanyol, en un estand al Centre Hospitalari de la Fundació Althaia. L'acte s'ha fet coincidir amb el Dia Mundial de la Síndrome de Ménière.

Es tracta d'una malaltia crònica que actualment no té cura. Tampoc no se'n sap la causa. Afecta l'orella interna, i els principals símptomes són vertígens, soroll a les orelles, pèrdua d'audició o inestabilitat. L'acte de conscienciació es va fer al vestíbul del Centre Hospitalari i va rebre el suport de personal del servei d'otorrinolaringologia d'Althaia, servei que encara es presta al Centre.