Els contenidors s'obriran amb targeta, cada dia el d'orgànica i un cop a la setmana el gris

A partir del maig de l'any que ve, l'Ajuntament de Manresa implantarà de forma progressiva per barris el sistema de contenidors de recollida de deixalles que només s'obren amb una targeta. El del rebuig -el gran de color gris- les famílies el podran fer servir un cop la setmana i el de l'orgànica –més petit de color marró– tots els dies.

Tot el que no siguin llars particulars tindran un sistema de recollida porta a porta.

Amb les dades que es recullin es farà pagar de forma diferenciada la taxa de la brossa en el futur: els que facin bé la selectiva pagaran menys que els que ho facin malament.

Aquestes mesures tenen el suport de l'oposició, tot i que ahir tant el grup municipal del PSC com el de Fem Manresa van fer públics sengles comunicats (vegeu desglossat).

No hi ha cap ciutat de la mida de Manresa a Catalunya que hagi implantat un sistema com aquest. Al País Basc hi ha municipis que ja el tenen però són de mides més petites.

Cada família disposarà d'una targeta per obrir els contenidors, que estaran tancats. Durant el mes de març hi haurà tallers participatius per donar informació del nou sistema. El primer serà el 2 de març. L'Ajuntament també ha posat en marxa una pàgina web sobre el procés d'implementació del nou model de residus.



Minimitzar els residus

L'Ajuntament va anunciar ahir el canvi de model en una roda de premsa en què van participar el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet; la regidora de Govern Obert, Montserrat Clotet; el gerent del Consorci de Residus, Ricard Jorba; i el cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament, Pol Valero. Van explicar que

l'Ajuntament treballa en el disseny i posada en marxa d'un nou model de recollida de residus, que s'implantarà a partir del 2021, quan venç la data de la concessió actual de recollida.

Segons el govern municipal, el nou model de recollida de residus «inclourà sistemes inèdits fins ara a la major part de municipis del país. Manresa es convertirà així en la primera ciutat mitjana catalana a posar en funcionament un model avançat». El ple del 27 de febrer posarà a aprovació un dictamen, al qual tots els grups han mostrat la intenció de votar favorablement, que afirma que l'Ajuntament té intenció d'implementar un nou model de recollida basat en tres trets bàsics «la identificació de l'usuari, la limitació del rebuig que va a parar a l'abocador i que permeti que els que reciclin bé paguin menys que els que no».

En la roda de premsa, Pol Huguet va remarcar que les mesures afectaran totes i cadascuna de les famílies de Manresa i «ara mateix no hi ha cap ciutat a Catalunya que ho hagi fet», més enllà de proves pilot en alguns carrers o barris.

En el sistema actual, tots els contenidors estan oberts de manera permanent. Amb els contenidors que només s'obren amb targeta o el porta a porta es poden implantar sistemes en què només es pugui dipositar els residus en dies i horaris concrets, i es pot identificar qui diposita residus al contenidor i en quines hores.