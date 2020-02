Els geganters recorden la jove Gemma Cabanes

? L'actuació de la imatgeria de Manresa del dia de la Llum, i en particular el ball del lleó, va tenir ahir un significat especial. Es va dedicar a la jove manresana Gemma Cabanes, que va morir a final de l'any passat a Mèxic, on participava en un programa d'intercanvi universitari. Cabanes era membre dels Geganters de Manresa, i també estava vinculada a l'escola de la pau de la Comunitat de Sant Egidi. Com a membre dels geganters havia col·laborat amb els portadors del lleó. Ahir, quan es va acabar el ball d'aquest element de la imatgeria, van lliurar el ram del lleó al pare de Cabanes. Va ser una ballada de la imatgeria de Manresa especial que va acabar amb abraçades i moments d'emoció i record, sota els porxos de l'ajuntament.