Dissabte arrenquen les portes obertes a les escoles i instituts de Manresa

El curs escolar 2020-21 comença a donar les primeres passes aquest dissabte, 7 de març, amb l'inici de les jornades de portes obertes a molts dels centres educatius de la ciutat de Manresa, tant per a l'alumnat que ha de començar P3 (2n cicle d'Educació Infantil Primària) o 1r d'ESO (secundària).

Així mateix, des de la regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Manresa s'ha enviat una carta informativa a les famílies amb fills i filles nascuts l'any 2017 que han d'iniciar l'etapa escolar i també els que inicien l'etapa d'educació secundària obligatòria. En aquesta carta se'ls informa que per fer la preinscripció es poden adreçar al centre triat en primera opció o a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), entre els dies 23 de març i 1 d'abril ambdós inclosos. Allà tindran a la seva disposició l'imprès oficial de preinscripció i us informaran de tota la documentació acreditativa que cal presentar, així com dels criteris de prioritat i el barem que tenen associat.

A la carta també s'adjunta un tríptic amb tota la informació sobre els centres educatius de primària i secundària de la ciutat amb les seves corresponents adscripcions.

També es recorda que en una única sol·licitud es pot demanar, per ordre de preferència, més d'un centre docent. En canvi, convé tenir en compte que presentar més d'una sol·licitud d'admissió en centres diferents comporta la pèrdua dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Per a qualsevol altre dubte, les famílies es poden adreçar a l'OME, on us atendran presencialment (ctra. Vic, 16) durant tot el període de preinscripció, en horari de 9 a 14h de dilluns a divendres i de 16 a 18 h els dimarts i dijous. També als telèfons 938768338, 938752485 i 938752487 o bé per correu electrònic ome@ajmanresa.cat.

Per a més informació també podeu consultar el portal www.gencat.cat/preinscripcio, i a la pàgina web municipal www.manresa.cat.



Jornada informativa el 16 de març, a la UPC

L'Ajuntament de Manresa juntament amb el Departament d'Educació de la Generalitat han organitzat el dilluns, 16 de març, una xerrada informativa sobre la preinscripció del nou curs escolar. La xerrada tindrà lloc a la Sala d'Actes de l'UPC (Avinguda de les Bases, 61-73), a les 7 de la tarda, i anirà a càrrec d'Antoni Massegú, regidor d'Ensenyament i Universitats; i Albert Ramírez, inspector del Departament d'Educació i President de la Comissió de Garanties d'Admissió de Manresa. Les dates de preinscripció, els criteris de baremació, la documentació a presentar, entre d'altres, seran els temes dels quals s'informarà en aquest acte.



Jornades de portes obertes 2n cicle d'Educació Infantil i Primària

Col·legi l'Ave Maria

Dissabte, 7 de març de 10.30 a 13.30 h

Dissabte, 21 de març de 10.30 a 13.30 h

Entrevistes individualitzades amb cita prèvia



Escola Bages

Dissabte, 21 de març de 10 a 13 h

Visites concertades



Escola de Les Bases

Dimecres ,18 de març de 9.30 a 10 h i de 15.15 a 16 h

Dissabte, 21 de març d'11 a 14 h

Visites concertades



FEDAC Manresa

Visites concertades del 9 al 20 de març

Dissabte, 21 de març de 10 a 13 h



Escola Flama

Dissabte 21 de març

9.30 h a 13.30 h



Escola Ítaca

Dissabte, 7 de març de 10 a 13 h



Escola Joviat

Portes obertes: Dissabte , 21 de març: d'11 a14 h

Visites concertades de parvulari: el mes de març amb cita prèvia.

Primària i ESO: visites concertades



Escola La Font

Dijous,12 de març de 15 a 16.30 h

Divendres, 13 de març de 9 a 12 h



Col·legi La Salle

Dilluns, 9 de març de 15.30 a 18 h

Dimarts, 10 de març de 9 a 11 h

Dissabte, 21 de març de 10 a 13 h

Visites concertades



Escola La Sèquia

Dissabte, 7 de març de 10.30,11.30 i 12.30 h

Dimecres, 11 de març: 15.15 h

Dijous , 12 de març: 9.30 i a les 11 h

Visites concertades



Escola L'Espill

Portes obertes 14 de març i visites concertades a partir del 2 de març.



Col·legi Mare de Déu del Pilar

Visites concertades amb cita prèvia (a partir del 5 de març



Escola Muntanya del Drac

Dissabte, 7 de març de 10 a 13 h



Col·legi Oms i de Prat

Diumenge , 22 de març de 10,30 a 13 h.

Els dimarts a la tarda i els dimecres al matí del mes de març. I visites concertades.



Escola Pare Algué

Dilluns, 9 de març de 16 a 17 h

Visites concertades



Escola Puigberenguer

Dissabte, 7 de març de 10 a 13 h

Visites concertades



Escola Renaixença

Dimecres, 18 de març de 17 a 19 h



Escola Sant Ignasi

Dissabte, 14 de març de 10 a 13 h

Dimarts, 17 de març de 15 a 16.30 h

Visites concertades



Escola Serra i Húnter

Dissabte, 21 de març de 10 a 12 h



Escola Valldaura

Dissabte, 7 de març de 11 a 14 h

Del dia 9 al 13 de març visites concertades



Escola Vedruna

Dimarts, 17 de març a les 10 h

Dijous, 19 de març a les 15.15 h

Diumenge, 22 de març de 10 a 12 h

Visites concertades amb cita prèvia



Jornades de portes obertes Secundària

Col·legi Ave Maria

Dissabte , 7 de març de 10. 30 a 13.30 h

Dissabte, 21 de març de 10.30 a 13.30 h

Entrevistes individualitzades amb cita prèvia



Col.legi FEDAC Manresa

Dissabte, 21 de març de 10 a 13 hores.

Visites concertades del 9 al 20 de març



Escola Joviat

Dissabte, 21 de març d'11a 14 h

ESO: visites concertades



Institut Lluís de Peguera

Dimarts , 17 de març a les 19 h



Col·legi Oms i de Prat

Diumenge, 22 de març de 10.30 a 13 h

Els dimarts a la tarda i els dimecres al matí del mes de març. I visites concertades.



Col·legi Mare de Déu del Pilar

Visites concertades amb cita prèvia (a partir del 5 de març)



Institut Cal Gravat

18 de març a les 19 h



Institut Guillem Catà

21 de març a les 10.30 h



Institut Lacetània

11 de març a les 18.30 h



Institut Manresa SIS

20 de març a les 18 h



Institut Pius Font i Quer

24 de març, a les 18 h primer torn i 19 h segon torn



Col·legi La Salle

Dilluns, 9 de març de 15.30 a 18 h

Dimarts, 10 de març de 9 a 11 h

Dissabte, 21 de març de 10 a 13 h

Visites concertades