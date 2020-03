3.000 persones participen a la manifestació feminista del 8M a Manresa

L'arrencada de la manifestació del 8M a Manresa fa presagiar una nova marxa multitudinària pel Dia Internacional de la Dona. Segons la Policia Local, 3.000 persones han participat a la marxa, mentre que el Comitè Feminista ha elevat la xifra de manifestants a 7.000. La concentració de la capital del Bages ha començat a 2/4 de 7 de la tarda a la Benplantada. La gentada ha anat arribant a la Bonavista i en el tram del Passeig que va de la Benplantada als carrers Indústria i Sant Cristòfol estava molt ple.



Dones de la colla castellera Tirallongues han alçat un pilar abans que la manifestació es posés en marxa i l'enxeneta ha mostrat un mocador lila, moment que els participants han aplaudit. Tot i que majoritàriament hi han assistit dones, també s'hi veuen molts homes que han volgut afegir-se al clam feminista. A l'inici de la manifestació, hi havia molts grups de dones i famílies.



La protesta de Manresa, convocada pel Comitè Feminista, té com a lema «Ni submises ni precàries, combatem juntes el patriarcat, construïm el present feminista». L'organització, que no ha fet públic el recorregut, diu que s'hi llegirà un manifest i hi haurà una performance.Amb aquesta jornada el Comitè vol tornar a deixar clar el dret a vaga de totes les dones per denunciar la feminització de la pobresa, la precarietat laboral, el masclisme i la justícia patriarcal, i la necessitat de l'autoorganització col·lectiva per poder-hi fer front.





Denuncien les males condicions laborals

L'acció per part del Comitè s'ha iniciat aquest mati amb el "Xapabars Feminista", on s'ha fet un recorregut a partir de 2/4 de 12 pels establiments del centre de la ciutat per denunciar les males condicions de treball que sovint es produeixen, segons ha determinat el comitè, a l'entorn de les feines de l'hostaleria.