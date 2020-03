La denúncia de les males condicions laborals de les dones marcarà les protestes

Les manifestacions d'avui a Manresa i Berga posaran el punt de mira en les males condicions laborals de les dones, sobretot en sectors com el de l'hostaleria. Ahir a Berga, el sindicat CGT va fer un acte de protesta davant l'empresa Monserveis de la capital berguedana per denunciar «l'explotació», deien, a què sotmetia les treballadores. A part, Hortènsia Barniol, delegada sindical de la CGT Monserveis a Berga,va ser l'encarregada de llegir un manifest per la vaga que tindrà lloc avui en què va demanar condicions laborals dignes, la derogació de la Llei d'estrangeria, una educació sexual lliure i una vida sense estereotips de gènere, entre d'altres.

A la manifestació d'avui la CGT Berguedà vol reivindicar de manera especial el valor de les cures, amb especial atenció a Monserveis, que, segons afirmen, «explota les treballadores i infringeix les lleis laborals». A més, reclamen regular la situació de moltes treballadores de Creu Roja i de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.