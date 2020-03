Gegantes d'arreu reivindiquen la cultura popular femenina a Berga

La Gosolana i la nana Doña Blanca, de la Bauma dels Encantats, obrien camí a una llarga cor-rua d'imatgeria femenina vinguda a Berga d'arreu de Catalunya per fer guspirejar el vessant més femení de la cultura popular. Aprofitant la commemoració del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, els carrers de la capital berguedana es van omplir ahir al vespre amb centenars de persones que van acompanyar les gegantes per celebrar la Segona Trobada de Comparseria Femenina Popular. Amb la participació d'unes 200 persones d'una desena de colles vingudes de tots els racons del territori, la festa va resultar tot un èxit i les gegantes van poder mostrar-se orgulloses en absència dels seus companys masculins.



El paper de la dona a la cultura

Elisabet Casals, presidenta de la Bauma dels Encantats, entitat organitzadora juntament amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, va afirmar a Regió7 que «estem molt satisfets, ja que hi ha hagut molta gent al llarg del recor-regut. Amb aquest acte busquem donar fer visible el paper de la dona a la cultura».

Gegantes, nanes i gegantones provinents de Guixers, de Sant Cugat, de Sant Feliu de Llobregat, de Sant Joan de Vilatorrada, de Puig-reig, de Parets del Vallès, de la Llacuna, d'Oliana i de l'Esquirol van desfilar contentes i eixerides al so de les gralles que acompanyaven els seus balls. L'eufòria regnava en una cercavila que es va convertir en tota una festa. Salts, crits, cançons i aplaudiments van acompanyar en tot moment el seguici.



Músiques de la Patum

La trobada va començar a les cinc de la tarda amb un berenar i una plantada de les colles a la plaça dels Països Catalans. Posteriorment, es va iniciar una llarga cercavila que es va dirigir a la plaça de Sant Joan, on cadascuna de les colles va fer el seu ball davant l'atenta mirada dels assistents. Les músiques de la Patum, interpretades per l'Esbart Queralt i la Banda de l'Escola de Música de Berga, no van faltar i, com si de la gran festa berguedana es tractés, les gegantes van enfilar carrer Major amunt per dirigir-se a la plaça de Sant Pere, on es va celebrar un final de festa amb balls i recollida d'obsequis per part de totes les colles participants.



Varietat de gegantes

David Tristany, membre de la Bauma dels Encantats, va manifestar a aquest diari que «encara hem de fer una valoració detinguda, però ha estat una segona edició molt positiva, amb una varietat de gegantes important, cal dir que casualment hi ha una geganta de cada comarca de la Catalunya Central i també altres de la província de Barcelona. Hi ha una varietat de gegantes àmplia i també diversitat en l'estil de les figures, per exemple, la geganta de Sant Cugat, que és una de les més altes del país, i això també és important».

Aquesta trobada d'imatgeria femenina per celebrar el Dia Internacional de la Dona és única a Catalunya. Tot i que sí que se celebren trobades diverses amb protagonisme per les gegantes, la iniciativa que enguany ha repetit a Berga no es fa enlloc més. «A Catalunya s'han fet altres trobades de gegantes, com per exemple la Passejada de les Laies per Santa Eulàlia a Barcelona, però pel dia de la Dona específicament com aquí a Berga, m'atreviria a dir que som els únics», valora Tristany.



Amb intenció de repetir

Amb els últims sons de gralles i ballades de gegantes en un marc immillorable per a aquesta trobada com és la plaça de Sant Pere, tant l'Ajuntament de Berga com La Bauma dels Encantats es mostraven eufòrics amb la participació i no dubtaven a afirmar que l'any vinent Berga tornarà a acollir la Trobada de Comparseria Femenina. «Estem contents i esperem poder continuar fent-ho. Com a tema a millorar hi podem afegir variacions, per exemple intercalar bestiari femení entre les gegantes», va comentar Tristany.