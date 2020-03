L'Ajuntament de Manresa manté la recollida de residus però redueix la neteja viària

L'Ajuntament de Manresa ha informat que les mesures d'emergència per frenar el coronavirus no afecten el servei de recollida de residus, que funcionarà amb normalitat. La ciutadania podrà deixar als contenidors els residus de totes les fraccions, i els camions de recollida treballaran en horari normal, cada dia de la setmana.

Sí que hi ha canvis en el servei de recollida de voluminosos. S'anul·la la recollida concertada a través del telèfon 010, tot i que es passarà a buscar el que s'havia concertat fins aquest divendres. Tres dies la setmana, el camió de recollida de voluminosos passarà pels carrers a possibles abandonaments. La deixalleria fixa i les deixalleries mòbils no funcionaran durant aquests dies.

Pel que fa a la neteja viària, l'anomenada brigada d'acció immediata, que treballa per netejar qualsevol incidència a la via pública, sortirà cada dia de la setmana, amb el vehicle habitual. El servei d'escombratge de la zona centre, que habitualment es presta 365 l'any, serà en dies alterns, per escombrar i buidar papereres, mentre que a la resta de la ciutat serà un cop la setmana. Els vehicles de neteja com escombradores, baldejadora, etc, estaran aturats aquests dies.

L'Ajuntament fa una crida a la responsabilitat també pel que fa a les qüestions de residus (baixar les escombraries al vespre, fer la separació de residus i dipositar cada fracció al seu contenidor) i neteja. També recorda la prohibició d'abandonar residus voluminosos al carrer.