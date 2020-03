Tres morts aquest dilluns a Sant Joan de Déu de Manresa pel coronavirus, on hi ha 171 ingressats

Tres persones han mort aquerst dilluns a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a causa del coronavirus. Ja són 10 les defuncions que hi ha hagut l'última setmana pel Covid-19 al centre sanitari de la capital del Bages.

A l'Hospital de Manresa hi havia, aquest dilluns, 91 persones ingressades que han donat positiu a la prova del coronavirus. El diumenge eren 77. A més a més hi ha 80 persones més que estan ingressades pendents de rebre el resultat de la prova per certificar si pateixen la infecció o no.

En aquest cas hi ha hagut un augment substancial. Diumenge n'hi havia una quarantena. D'aquestes algunes han donat positiu i per això s'ha incrementat notablement el número de casos confirmats. Però altres han hagut de ser ingressades en presentar símptomes de la malaltia.

Per altra part a la Fundació Sant Andreu Salut hi ha, aquest dilluns, 4 persones ingressades en estat greu que presenten algun símptoma que coincideix amb el Covid-19. Estan aïllades preventivament. Tres d'elles des de dissabte passat.